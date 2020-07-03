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Общество

Площадь Ленина в Пскове не станут засаживать деревьями

Площадь Ленина в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

Площадь Ленина в Пскове в рамках благоустройства не станут засаживать деревьями. К такому решению пришли члены градостроительного совета в ходе заседания 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Скажите, пожалуйста, проектировщики, насколько вы учитывали проекты зоны охраны? Я сразу отвечу –  вашим проектом это не учтено», – указала искусствовед, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

Она подчеркнула, что памятники нельзя загораживать даже озеленением. «Если город принимает решение переделать площадь в сквер, то нужно менять документы. Озеленение приветствуется, но другого плана. Да, площадь нужно реконструировать, но нужна доработка», – добавила Ирина Голубева.

«Я с вами согласен, деревья не надо», – подытожил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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