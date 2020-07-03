В Псковской области участников преступной группировки осудят за кражи миллионов рублей из банкоматов

16:19, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области перед судом предстанут участники преступной группировки за совершение четырех тяжких преступлений против собственности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МВД, следственное управление направило дело в суд.

Следствие установило организатора преступной группировки, который вовлек в ее состав пять человек, чтобы систематически воровать деньги из банкоматов. Преступная группа действовала в регионе с 15 ноября 2018 года до 15 июня 2019 года.

Вечером 8 апреля 2019 года в городе Острове они похитили 2,6 миллиона рублей из банкомата в здании магазина. Ночью 27 мая 2019 года – попытались похитить почти 3,4 миллиона рублей. Еще два покушения на кражи денег в общей сложности на сумму более четырех миллионов рублей они совершили в 2018 и 2019 годах из банкоматов, расположенных в деревнях Писковичи и Черёха Псковского района.

Участники банды обвиняются сразу по нескольким частям статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»). Перед судом предстанут 43-летний житель Санкт-Петербурга, 41-летний житель Плюссы и 35-летний житель Мурманской области.