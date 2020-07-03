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Общество

В Пскове отправили на доработку концепцию реконструкции площади Ленина

Фото Дарьи Хватковой.

На доработку отправили концепцию благоустройства площади Ленина в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на заседании градостроительного совета 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Берём концепции за основу и дорабатываем проект реконструкции площади Ленина в рамках рабочего процесса», - отметил Александр Братчиков.

За концепцию развития территорий под благоустройство по адресу: площадь Ленина, 3 и улица Советская, 1/3, проголосовал 21 участник градостроительного совета, против – трое, два человека воздержались.

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