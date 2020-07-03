Первый в мире памятник курьеру установили в Москве

21:31, 03 июля 2020, ПАИ

В Москве несколько российских компаний установили памятник курьерам, тем самым подчеркнув особое значение этих людей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает сеть «Перекресток» в соцсети «ВКонтакте».

Инициировали установку памятника компании и магазины «Перекресток», «Азбука вкуса», OZON, «Додо Пицца» и Delivery Club. Автором работы стал художник-постановщик Алексей Гарикович.

«Памятник курьеру – наша общая благодарность всем сотрудникам служб доставки. Тем, кто не боялся и рисковал во время пандемии, обеспечивая нас всем необходимым», - говорится в сообщении.

Памятник находится на территории бывшего завода «Измеритель» по адресу: Холодильный переулок, 3 (рядом с метро Тульская).