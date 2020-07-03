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Общество

ПсковГУ будет проводить тестовые сессии по русскому языку в Италии

Псковский государственный университет подписал договор о проведении государственного тестирования по русскому языку как иностранному с университетом Высшая школа лингвистики Сан-Доменико Фоджа. Это первый договор, в рамках которого ПсковГУ будет реализовывать проекты в Италии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Основным направлением совместной работы университетов станет развитие системы языкового тестирования. Высшей школе лингвистики Сан-Доменико Фоджа присвоен статус авторизованного центра ПсковГУ по проведению государственного тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ). ТРКИ сдают иностранцы, планирующие поступать в российские вузы и вести профессиональную деятельность на русском языке в России и за рубежом.

Помимо тестирования по ТРКИ, университет планирует развивать деятельность с партнерами по другим смежным направлениям. «Проведение тестовых сессий по русскому языку станет основой для многих научных проектов, связанных с популяризацией и изучением русского языка в Италии», – отметила директор центра языкового тестирования ПсковГУ Ксения Старыгина.

Центр языкового тестирования ПсковГУ проводит государственное тестирование по русскому языку как иностранному для всех желающих. Получить информацию о тестировании и записаться можно по e-mail testing@pskgu.ru или по телефону: 8 (995) 599-38-82.

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