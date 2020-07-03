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Общество

ВИДЕО: Мэрлин Монро на фасаде: выпускники ПсковГУ спроектировали новый дом на Завеличье

Студенты института инженерных наук ПсковГУ успешно защитили дипломные работы. В этом году группа из шести человек, которые учились на кафедре промышленного и гражданского строительства и кафедре дизайна, впервые закончила практические занятия, проходившие в новом формате. Десять месяцев будущие специалисты обучались под руководством профессионалов государственной компании «Псковжилстрой», финалом большой работы стал проект жилого комплекса на Завеличье, который студенты назвали «Ритм».

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