Чем гордится Невельский район, как меняется и на какие средства переживает пандемию – в интервью с Олегом Майоровым

20:56, 03 июля 2020, ПАИ

Чем гордится Невельский район, как меняется и на какие средства, как край Партизанской славы переживает пандемию – обо всем этом глава Невельского района Олег Майоров пообщался с Александром Машкариным в проекте «Дистанционка».

Чем богаты?

– Традиционный вопрос: чем гордится Невельский край?

– В общем-то, мы сами, невельчане, определяем, что гордимся, конечно же, природой. У нас рельефный ландшафт, леса, многочисленные озера – более 360 рек и озер, наш край испещрен водными объектами. Могу сказать, что невельчане даже немножко избалованы в этом плане: если приезжают отдыхать на берег озера и там большая группа людей, то они переезжают на место посвободнее.

– Я неоднократно был в Невеле – да, это на самом деле удивительный район и край! Олег Евгеньевич, что у вас в этом и в прошлом году происходило такого, чем вы как глава района с удовольствием можете похвастаться?

– Конечно, видимые изменения происходят в плане благоустройства населенных пунктов. Это, безусловно, федеральный проект «Комфортная городская среда» – хороший проект, действительно целевой. У нас выработался системный подход: на протяжении уже трех лет мы в рамках этого проекта сдаем тротуары, нормальные, хорошие тротуары, обложенные брусчаткой, чего многое количество времени не могли себе позволить.

Не остаются без внимания места массового отдыха невельчан, особенно в городе Невеле: благоустройство проходит в парках, в скверах. В прошлом году очень много невельчан обращали внимание на сквер имени Пушкина – в рамках программы «Комфортная среда» в ответ на пожелания невельчан он отреставрирован, отремонтирован, и сейчас на него приятно посмотреть.

В области образования в этом году хорошие изменения по наполнению классов цифровой аппаратурой. Создаются классы по «Точкам роста», суммы достаточно серьезные, и в образовательной среде мы видим хорошие, комфортные, современные подвижки. Плюс ремонтные работы, безусловно.

Глаз цепляют, конечно, масштабные строительства и ремонтные работы. В этом году гимназия, очень хорошее школьное учреждение, получила 5 млн рублей для введения в эксплуатацию третьего этажа здания. Была беда: крыша текла в прошлом году вплоть до того, что даже пришлось вывести из эксплуатации весь третий этаж, что сказалось на наполняемости этого учреждения. Вместе с Михаилом Юрьевичем сразу после выборов мы этот объект включили в работу, буквально моментально сделали кровлю – и это позволило в этом году получить средства уже для ремонта классов.

– То есть с 1 сентября дети смогут заниматься в классах на третьем этаже?

– Да-да! Созданы условия для занятий детей, мы его введем в эксплуатацию. По спорту, конечно же, хорошие подвижки в этом году: появится площадка ГТО – это емкое сооружение, оборудование стоимостью 3 млн рублей; районный бюджет затратил больше 600 тысяч на подготовку основания, площадка будет установлена на стадионе – по желанию учителей физкультуры, педагогов, потому что стадион привлекает внимание, люди занимаются там спортом, бегают, и дополнительные снаряды дадут возможность вести здоровый образ жизни.

По жилищно-коммунальному хозяйству я могу сказать, что при поддержке Михаила Юрьевича Ведерникова – с руководством «Газпрома» договорились о введении в эксплуатацию трех блочно-модульных газовых котельных. Напомню, что в Невеле реализовывался в свое время проект «Газпрома», когда ставили блочно-модульные котельные, но, к сожалению, он, скажем так, шел со скрипом: вводилось в эксплуатацию это оборудование очень тяжело, долго стояло. А про эти три модульные котельные, которые должны заменить старое угольное оборудование и обеспечить стабильным теплом жилые микрорайоны и нашу больницу, вообще не говорилось. Благодаря этой договоренности в следующий отопительный сезон, с 2020 года на 2021-й, эти котельные уже заработают.

В этом и в прошлом году благодаря области нам была выделена очень серьезная дорожная субсидия: в этом году 19 млн рублей было выделено только из областного бюджета, плюс у нас появилось 4 млн от экономии по конкурсным процедурам – мы на 23 млн выполним работ. Плюс свои, местные деньги. Стараемся принимать решения совместно с рабочей группой, которая состоит из депутатов городского поселения и районного.

– Не все главы районов могут похвастаться, что у них ровные взаимоотношения с депутатами собраний. Как у вас?

– Я считаю, взаимоотношения у нас конструктивные. Вообще, мне кажется, иногда мы недооцениваем этот ресурс и участие депутатов именно при принятии решений. Иногда каждому руководителю, как мне кажется, хочется выглядеть сильным, твердым и для этого иногда принимать единоличные решения. Но я в своей практике стараюсь не использовать этого, потому что мое видение ситуации, допустим, одно, а когда достаточно много людей, возможно, ожидают разрешения проблемы в другом месте.

Задача управленцев и руководителей – откликаться на ожидания людей, а не продвигать свои собственные идеи. Это мое лично мнение. И в этом плане Собрание депутатов является безусловным помощником. Стараюсь быть максимально открытым, участвую во всех сессиях Собрания депутатов и стараюсь посещать все комиссии Собрания депутатов, чтобы на начальном этапе разъяснить, зачем нужна та или иная нормотворческая инициатива.

Дисциплина против COVID

– Олег Евгеньевич, как у вас сейчас с развивается ситуация с COVID, много ли у вас зараженных, что вы в связи с этим предпринимаете и как это вообще отражается на районе, на экономике региона?

– У нас есть крупное предприятие по меркам России: Великолукский свиноводческий комплекс. И мы очень зависим от стабильности работы этого предприятия. Около полутора тысяч невельчан работают в различных структурных подразделениях Великолукского свиноводческого комплекса. И безопасность на этом комплексе является залогом стабильности развития района.

Сегодня у нас более сотни подтвержденных случаев, мы работаем по тем планам действий, которые утверждены областным штабом, принимаем все мероприятия. Безусловно, транзит, приграничный район дают о себе знать. Конечно же, я считаю, что наше население, наши люди, невельчане, достаточно дисциплинированны в плане применения индивидуальных средств защиты, и это видно при посещении магазинов, общественных мест. И это радует на самом деле, потому что мы крупный район, но по числу заболевших на тысячу населения, скажем так, не являемся лидерами.

– Тем не менее вы, наверно, сами замечаете, что многие устали от ограничительных мер, от того, что надо обязательно носить маски. Сейчас на уровне региона, вы знаете, ограничительные меры понемножечку отменяются – может быть, рановато? Может быть, сейчас все отменят, а потом ударит по нам снова волна коронавируса?

– Я соглашусь: и мировая практика об этом говорит, и регионы по-разному реагируют, смягчая режим, потом возвращаясь к его ужесточению. Но мне кажется, мы очень хорошо сейчас балансируем, идем в нужном направлении.

Безусловно, поддержу мысль об усталости населения от жестких норм и мер, но вместе с тем медаль имеет обратную сторону: если сами люди не научатся вести себя дисциплинированно хотя бы на уровне социальной дистанции (а это уже становится правилом поведения в обществе), то, конечно, придется прийти к ужесточению.

Соглашусь, что нужно, конечно, двигаться в сторону отмены, доверяя людям, что они поддержат самодисциплину. Безусловно, вирус ударил по малому бизнесу, по индивидуальным предпринимателям. Это очевидно, и видны раздраженность и потеря заработка. Меры поддержки, которые приняты на уровне района, по снижению ставки налога по коэффициенту К2 в Невельском районе и в финансовом управлении мы оцениваем в размере порядка полутора миллионов выпадающих доходов по бюджету.

– Это за какой период?

– Это до конца года. Это же палка о двух концах – для района это какие-то невыполненные работы на сумму полутора миллионов, в том числе по содержанию социальной сферы, обеспечению услуг населению. Но вместе с тем, конечно, нужно балансировать и всем принимать участие в поддержке малого бизнеса, поэтому на местном самоуправлении мы сделали все, что могли, в этом плане.

Край партизанской славы и его соседи

– А как насчет привлечения внебюджетных средств? Вы знаете, что многие наши муниципалитеты участвуют в разного рода конкурсах и на уровне некоммерческих организаций, и на уровне ТОС, и на уровне федерального конкурса малых исторических поселений Российской Федерации. В Невельском районе есть чем похвастаться в этом отношении?

– Мы здесь находимся в начале пути. Была большая инерционность, я бы даже сказал, недоверие к этим конкурсам, потому что было сложившееся мнение, что все уже решено. Но последний конкурс среди ТОС порадовал: три наших территориальных общественных самоуправления получили гранты – два городских, одно сельское, и это стало сигналом, что у всех есть возможности и шансы. Поэтому очень рад этому, и на повторно объявленный конкурс мы уже постараемся еще вытянуть сельские поселения, где люди хотят благоустраивать свои малые территории. Крупных внебюджетных грантов нам пока не удалось получить, но мы в эту сторону обязательно будем двигаться. Вот сейчас мы получим грант, который сопутствует присвоению Невелю звания края партизанской славы.

– Кстати говоря, мы от имени, наверно, всей Псковской области поздравляем вас!

– Спасибо! Мы очень благодарны за такое решение.

– Думаю, если сейчас вдруг что, вы вместе со своими соседями-белорусами создадите еще один партизанский край.

– Нет, мы все вопросы решаем мирным путем. Но присвоение статуса края Партизанской славы – знаковое для нас событие. Меня в городе останавливают знакомые, общественники, поисковики, все говорят о том, что слышали, очень гордятся. Невельчане любят свой край, как и любой другой житель Псковской области – свой район. Но, могу сказать, что мы действительно очень рады: это и повышение самооценки, и признание нашей исторической роли, и залог того, что кто бы ни находился в управлении районом, кто бы ни воспитывал в дальнейшем наших детей, они обязаны будут соответствовать статусу края Партизанской славы, а значит, патриотическая работа будет поставлена во главу угла. Это, мне кажется, самое главное, что дает это звание.

– Вы говорили, что вместе со званием вы получите некую финансовую поддержку. Наверняка у вас уже есть планы.

– Да, это 500 тысяч рублей. Мы уже разместили в сети Интернет объявление о том, чтобы граждане активно давали свои предложения, каким образом эти 500 тысяч использовать. 15 июля мы планируем собрать депутатов районного Собрания, депутатов городского Собрания, поселения, всех общественников, краеведов, историков, вообще всех заинтересованных лиц для того, чтобы обсудить предложения населения, среди них выбрать значимые, приоритетные и еще раз потом выставить на голосование в сети Интернет и определиться с тем, что сделать.

– Олег Евгеньевич, заговорили мы с вами о соседях по Белоруссии, о том, как сказывается коронавирус на приграничных связях.

– По моим ощущениям, экономика, может быть, сильно не пострадала, потому что мы напрямую не зависим в этом плане от Беларуси.

– А на уровне простых людей?

– Да, я бы хотел сделать акцент, что пострадали устойчивые, активные бытовые связи, человеческие: мы, невельчане, учимся в Витебске, наши дети там учатся, ездим туда отдыхать, ездим за товарами, приезжают к нам белорусы, то есть гражданский обмен людей – он, конечно же, пострадал. Люди привыкли к таким поездкам, и чувствуется их нехватка. Я могу сказать, что наше взаимопроникновение историческое, даже есть совместные захоронения, религиозные праздники, и поэтому, конечно же, мы ощущаем закрытие границу как неудобство, как блокировку. Иногда даже у людей очень серьезные проблемы во взаимоотношениях с родственниками и так далее. Это есть.

– Как у вас отношения с дачниками? Не сильно ли они докучают невельчанам?

– Конечно же, мы рады всем, кто приезжает в наш район, тем более что так называемые дачники благоустраивают участки, следят за своими домами и создают, в принципе, уютные пятна в местах своего проживания. Вместе с тем наши местные жители с тревогой относились к этим движениям и перемещениям, когда везде говорилось о самоизоляции, о необходимости находиться по месту жительства. Но до каких-то серьезных конфликтных моментов не доходило, все разрешалось достаточно мирным путем. Но могу сказать, что именно под особым контролем и вниманием дачники у нас, конечно же, находились и находятся в этот момент, потому что это понятная человеческая реакция: человек выезжает за пределы большого города, попадает в провинциальную среду…

– И расслабляется.

– Тут, казалось бы, можно меньше думать о безопасности, и он о ней практически может даже и не думать. А для нас это привычная среда, привычная жизнь, это наша родина, и мы по-другому смотрим на все, что здесь происходит.

– В общем, питерские дачники находятся на территории всей Псковской области под колпаком.

– Ну, под вниманием – точно.

Позитивное голосование

– 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – расскажите, как этот день проходил в Невельском районе?

– Невельчане приняли активное участие. Я первого числа проехал по большинству участков, прямо с утра встретил много людей, в основном среднего и старшего возраста: они традиционно ходят в один день голосовать. Люди были настроены достаточно позитивно. Все средства индивидуальной защиты имелись, и я не видел, чтобы представители пожилого поколения испытывали какой-то страх или задавали вопрос: «А вот как же так? Мы посещаем такое массовое место и можем что-то там подцепить». Поэтому ощущение безопасности, мне кажется, присутствовало. Активность была высокая исходя из того, что для граждан все было максимально удобно и предоставлены различные формы для голосования. Ведь не секрет, бывает и транспортное обслуживание, и погодные условия, и какие-то личные домашние дела – но ставится приоритет, чтобы отложить дела все в сторону, пойти на стационарный участок и произвести голосование. Голосование во дворах, по месту жительства, с безусловным соблюдением всех норм и правил, законности – все это было принято очень положительно, была видна активность. Хорошая погода, люди вышли на улицу что-то пообсудить, порассуждать.

В основном люди голосовали за, хотя у нас есть и голоса против: порядка, там, 24% - это хорошая большая цифра. Могу сказать, что 2 168 человек проголосовали против. Но тем не менее 10 845 поддержали поправки. Мотивы различные, начиная с патриотического воспитания (я разговаривал с ребятами-поисковиками, которые очень довольны темой, связанной со всем, что связано с целостностью России, с патриотическим воспитанием, с молодежью) до социальных гарантий, важных для людей старшего поколения. То есть каждый нашел свой мотив для того, чтобы поддержать поправки.