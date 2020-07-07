Михаил Ведерников: Позиция псковичей по поправкам - важный фундамент для дальнейшей работы

12:52, 07 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном и уже традиционном видеообращении к жителям региона поздравил псковичей с окончанием голосования по поправкам в Конституцию.

Михаил Ведерников отметил, что голосование стало «поистине историческим событием», которое можно назвать одним из важнейших этапов новейшей истории России. «Считаю принципиально важным, что Псковская область прошла этот период с соблюдением всех мер безопасности, при точном и чётком соблюдении законодательства, без серьёзных нарушений. Отмечу, что за все дни голосования не поступило ни одной официальной жалобы и не было зарегистрировано ни одного нарушения. Голосование проходило прозрачно, легитимно и, самое главное, у каждого жителя Псковской области была возможность выразить свою позицию», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принял личное участие в голосовании. Он напомнил, что 56% всех избирателей Псковской области «проявили гражданскую ответственность и выразили свою позицию».

«Это говорит о том, что большинство жителей нашего региона неравнодушны к своему будущему, к будущему своих родителей и детей. Ещё раз повторю слова президента: «Мы проголосовали за ту страну, в которой хотим жить». Более 78% проголосовавших отдали свой голос за поправки. Это второй показатель по Северо-Западу по количеству людей, которые поддержали поправки в Конституцию. Подавляющее большинство согласилось с тем, что социальные гарантии, традиционные ценности, уважение к нашей культуре и истории должны быть закреплены как основа российской государственной политики. И наша консолидированная позиция по этим принципиальным направлениям - важный фундамент для дальнейшей работы», - подчеркнул Михаил Ведерников.