В Псковской области свободны более половины коек для пациентов с COVID-19

12:53, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковской области свободны более половины развернутых для пациентов с COVID-19 коек. Об этом в видеообращении к жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«К настоящему времени более половины коек для лечения COVID-пациентов свободны. Часть коек уже переведена на обычный штатный режим работы. Сегодня освободили 100 коек для обычных пациентов. С начала борьбы с коронавирусом это первый шаг в этом направлении», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшается. Две недели назад регион прошёл пик заболеваемости.

Губернатор отметил также, что наступил чрезвычайно важный этап, который даёт возможность впервые за всё время уделять больше внимания обычным пациентам, а часть медицинских работников возвращать к привычному ритму.