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Общество

Михаил Ведерников: Статистика по смертности от коронавируса может увеличиваться в ближайшие дни

Статистика по смертности от коронавируса в Псковской области может увеличиваться в ближайшие дни, предупредил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram.

«В эти дни приходят отчёты патологоанатомов по людям, которые умерли от заболевания коронавирусной инфекцией на пике её распространения. Только на прошлой неделе у нас добавилось шесть смертей. Мы ожидаем, что в ближайшие дни статистика по смертности ещё может увеличиваться. Это как раз связано с пиком, после которого ещё не прошло две недели, но рассчитываем, что уже со следующей недели, если эти случаи будут, то они будут единичными», - пояснил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подтвердилась смерть от COVID-19 еще трёх псковичей.

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