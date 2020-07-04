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Общество

Первый летний концерт псковского оркестра состоится 1 августа

Фото: philpskov.ru.

1 августа Губернаторский симфонический оркестр Псковской области открывает «Летние сезоны» концертом «Лавандовая ночь». Об этом сообщается на сайте Псковской областной филармонии.

После длительного перерыва крупнейший музыкальный коллектив региона начинает серию концертов под открытым небом на уютной террасе отеля «Покровский» в Пскове.

«Ценителей классической музыки вновь ждет «Лавандовая ночь», а это – теплый вечер, переходящий в сумерки бархатной ночи, великолепный вид на Покровскую башню на набережной реки Великой и прекрасная музыка в исполнении оркестра и Лауреата Международных конкурсов, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной», - говорится в описании к концерту. 

Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Начало концертов в 19:00 и 22:00. Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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