Как парад планет влияет на человека: 4 июля шесть планет выстроятся в ряд

09:54, 04 июля 2020, ПАИ

С 4 июля и до середины августа жители Земли будут наблюдать парад планет, которые выстроятся почти в один ряд, друг за другом. Какое значение это явление несет для науки и опасно ли оно для человека, рассказал астроном и кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин. Интервью с экспертом провел Московский планетарий.

Начиная с субботы, в полночь невооруженным взглядом можно будет увидеть Юпитер и Сатурн, с двух часов ночи – Марс, в предрассветные часы – Венеру. Пятая планета парада – Земля. Меркурий присоединится к параду 22 июня. Лучше всего парад планет можно наблюдать в ясную безоблачную погоду в восточной стороне невысоко над горизонтом.

Такая конфигурация планет происходит примерно раз в 20 лет.

Астроном уверен, что влияние суммарной гравитации планет на Землю очень слабое. «И, хотя астрономы умеют его учитывать и чувствовать, для простых смертных оно, конечно, совершенно незначительное, не воспринимается», - пояснил эксперт.

Особого интереса для науки это явление также не представляет. «Никакой необычности в этом нет, оно происходит регулярно. Наиболее интересные объекты для наблюдения для любителей астрономии – это Юпитер и Сатурн, в некотором случае и Марс. А Юпитер и Сатурн регулярно сходятся на небе раз в несколько лет. И вот они сошлись, и можно в полночь наблюдать их», – прокомментировал Владимир Сурдин.

Для кого же это явление представляет важность и интерес? Пользу из такой конфигурации небесных тел могут извлечь те, кто запускают космические аппараты. «Иногда это позволяет запустить аппарат одновременно для пролета мимо двух планет и сэкономить топливо на этом. Это называется гравитационный маневр, когда, пролетая мимо одной планеты, ее гравитации, космический зонд ускоряется и направляется к следующей. Такая ситуация была в середине 70-х, удалось даже четыре планеты облететь таким образом: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Сейчас это не так актуально, сейчас уже предпочитают к каждой планете по отдельности запускать, чтобы не ждать этих редких моментов парадов планет», – отметил астроном.

Владимир Сурдин рассказал, что когда-то была теория, что именно конфигурации планет управляют активностью Солнца. Но выяснилось, что это не так – даже влияние нескольких планет на Солнце очень слабое и ничего особенного вызвать на нем не может. «На Солнце это вызывает небольшие приливы, но они очень маленькие – порядка сантиметра-двух сантиметров высотой», – подчеркнул ученый.