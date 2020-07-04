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Общество

Автобус Псков – Гдов снова курсирует ежедневно

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области возобновилось регулярное движение автобуса по маршруту №656 Псков – Гдов. Как пишет газета «Гдовская заря», гдовское автотранспортное предприятие восстановило ежедневные рейсы автобусов в Псков (кроме субботы).

Автобус из Гдова в областной центр отправляется с понедельника по пятницу в 6:30 (проходит мимо областной больницы), а также в 13:00 с понедельника по пятницу и в воскресенье.

Из Пскова в Гдов можно уехать в 13:20 и в 18:00 (в среду и четверг автобус будет заезжать в Красный Пограничник).

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