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Общество

Полистовский заповедник открывается для посетителей

Фото: Ольга Кудрина.

Полистовский заповедник возобновляет однодневные экскурсии для туристов из Псковской области. Об этом сообщается в Instagram заповедника.

Экскурсии проводятся для групп не более 10 человек с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм: каждый участник экскурсии должен иметь маску и перчатки (надеть их необходимо при передвижении в вездеходе), на маршруте обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, перед отправлением на экологический маршрут сотрудник заповедника проводит замер температуры каждого туриста.

Пока заповедник организует только однодневные экскурсии без размещения в гостевых домах. Питание предоставляется только по предварительной договорённости и только на территории летней веранды гостевого дома.

Сейчас заповедник открыт только для туристов из Псковской области.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефону +7 (81141) 223 91, а также по электронной почте tourism@polistovsky.ru.

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