В Госдуме предложили вдвое увеличить налоговый вычет при покупке жилья

14:50, 04 июля 2020, ПАИ

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил увеличить суммы, из которых люди могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, в два раза. Об этом пишет RT.

Сейчас при покупке жилья официально работающий гражданин может вернуть НДФЛ (13%) с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 миллионов рублей по процентам кредита.

Евгений Фёдоров считает, что эти суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисе.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза – до 4 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно», - говорится в тексте обращения в правительство.

В настоящее время оформить налоговый вычет можно через налоговую службу или работодателя.

«Если человек купил квартиру, условно, за 8 млн рублей, из которых 6 млн взял в кредит, он уплатит порядка 3,5 млн по процентам — в зависимости от ставки. И основной вычет он получит с 2 млн рублей – 260 тыс., а второй, дополнительный – с суммы 3 млн», - поясни л изданию адвокат Александр Катков.