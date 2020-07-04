Баня сгорела в Стругокрасненском районе
3 июля около 11 часов вечера в деревне Подборовье Стругокрасненского района сгорела баня, пишет газета «Струги» со ссылкой на государственного инспектора по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Владимира Егоркина.
К месту возгорания выехали сразу две машины – одна из Струг Красных, вторая – из Новоселья. Спасти горевшую баню не удалось, зато удалось избежать распространения огня на другие постройки.
Наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность дымохода. По факту пожара проводится проверка.