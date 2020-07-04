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Баня сгорела в Стругокрасненском районе

Фото: газета "Струги"

3 июля около 11 часов вечера в деревне Подборовье Стругокрасненского района сгорела баня, пишет газета «Струги» со ссылкой на государственного инспектора по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Владимира Егоркина.

К месту возгорания выехали сразу две машины – одна из Струг Красных, вторая – из Новоселья. Спасти горевшую баню не удалось,  зато удалось избежать распространения огня на другие постройки.

Наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность дымохода. По факту пожара проводится проверка.

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