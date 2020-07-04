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Пскович поджег «Инфинити» девушки в Петербурге

Петербургские полицейские задержали псковича, который полмесяца назад сжег иномарку молодой девушки в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

15 июня в два часа ночи в Санкт-Петербурге подожгли иномарку «Инфинити FX-37». Хозяйкой машины являлась 24-летняя безработная петербурженка, а водил автомобиль ее 23-летний безработный молодой человек. Иномарка полностью сгорела, ущерб составил 1,1 миллиона рублей.

3 июля в 00:10 преступника задержали на берегу Коркинского озера во Всеволожском районе Ленинградской области. Им оказался 37-летний житель Псковской области

Как выяснили полицейские, мужчина заранее установил время и место парковки «Инфинити», чтобы совершить поджог. За «умышленное повреждение имущества» псковичу грозит до пяти лет лишения свободы.

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