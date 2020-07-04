ВОЗ заявила о новом пике коронавируса в некоторых странах

17:20, 04 июля 2020, ПАИ

В некоторых странах зафиксирован новый пик заболевания коронавирусом, однако о второй волне инфекции речи не идет. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА Новости.

«Уверенности в том, что будет вторая волна, нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна», - заверил он.

Эксперт объяснил, что второй пик первой волны наблюдают в тех странах, где вирус был подавлен в недостаточной степени, и поэтому распространился снова.

«И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы», - сказал Майкл Райан.