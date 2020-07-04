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Общество

Ледовый дворец Пскова начал работу после перерыва

Фото: Андрей Степанов.

Впервые с 17 марта Ледовый дворец Пскова начал работу. На сайте учреждения появилось расписание работы с 4 по 12 июля.

Так, сегодня на лед вышли детские команды из Санкт-Петербурга, проводящие тренировочные сборы в Пскове, хоккейная команда ветеранов вооруженных сил из Пскова «Дружина», а также обучающиеся фигурному катанию.

3 июля лед протестировали воспитанники псковской «Деревни SOS». Катание было бесплатным, дети катались в масках.

Уже с понедельника ледовая арена будет принимать на тренировочные занятия спортсменов с 6 часов утра до часа ночи, как это и было до пандемии коронавируса. Последний раз псковский лед принимал спортсменов 17 марта.

Тренировки проходят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Лед после 109-дневного перерыва заливала новая, приобретенная по нацпроекту канадская ледозаливочная машина.

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