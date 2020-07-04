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Антон Шишаев и Андрей Почипов переходят в ФК «Луки-Энергия»

Футболисты Антон Шишаев и Андрей Почипов, защищавшие цвета ФК «Псков-747», следующий сезон проведут в составе ФК «Луки-Энергия», об этом в эфире радиопрограммы «Тройной Тулуп» сообщил президент великолукской команды Сергей Поварещенков.

Отвечая на вопрос корреспондента ПАИ о возможности перехода в Великие Луки футболистов «747» в связи с возможностью отказа команды из Пскова от участия во втором дивизионе, Поварещенков заявил, что ФК «Луки-Энергия» уже оформили отношения с Антоном Шишаевым и Андреем Почиповым.

Антон Шишаев является многолетним лидером «Пскова-747». За команду в профессиональном футболе он забил 98 мячей, стал капитаном. Однако на взрослом уровне уроженец Пскова дебютировал в 2003 в составе клуба любительской лиги «Луки-СКИФ» (Великие Луки), в котором провёл 3 сезона и стал обладателем Кубка МРО «Северо-Запад» в 2004 году. Футболисту 36 лет.

Полузащитнику Андрею Почипову 32 года, и он также является многолетним лидером «747».

Ранее сообщалось о том, что молодой защитник «747» Арсений Ягодкин перешел в подмосковную «Носту», а 18-летний полузащитник из Пскова Александр Коренблюм, возможно, продолжит карьеру в ФК «Ростов». Директор вновь созданного на базе «747» футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин заявил ПАИ, что шансы команды на выступление в следующем сезоне в профессиональном футболе малы и администрация клуба не будет препятствовать футболистам искать другие варианты продолжения карьеры.

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