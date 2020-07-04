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Псковская теннисистка Александра Васильева отправилась на сбор национальной команды России

Мастер спорта по настольному теннису (ПОДА), спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Васильева отправилась на тренировочный сбор сборной России по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в тульский Алексин, об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил отец спортсменки Эдуард Васильев.

«С марта у Саши не было полноценных тренировок, только домашние. И вот, наконец-то, она возвращается на федеральную спортивную базу, на сбор национальной команды, - рассказал Эдуард. - Добираться до Алексина было рекомендовано на личном транспорте, без использования самолетов и поездов, что мы и сделали. Сейчас спортсмены проходят обсервацию, дожидаясь результатов всех анализов. Пока не понятно, каким будет календарь на остаток года российских и международных соревнований. Надеемся на октябрь».

Также отец спортсменки рассказал, что накануне выезда Александра защитила на отлично диплом по специальности «Адаптивная физическая культура» во ВЛГАФКе. Защита проходила дистанционно. Кроме того, теннисистка ждет доставки специальной спортивной коляски немецкого производства. «Накануне пандемии Саша была в Германии, все размеры были подогнаны точно под нее. И теперь проектировщики ждут открытия границ, чтобы лично привезти коляску в Россию и удостовериться, что она подходит спортсменке на все 100%», - объяснил Эдуард.

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