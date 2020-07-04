Соцучреждения Псковской области могут снова принимать подопечных
Региональное управление Роспотребнадзора разрешило социальным учреждениям Псковской области принимать новых пациентов в стационары. 3 июля главный санитарный врач региона Александр Нестерук внес изменения в постановление «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в Псковской области».
Глава Роспотребнадзора разрешил председателю комитета по социальной защите населения Псковской области и руководителям учреждений социальной защиты прием новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа. При этом они обязаны пройти 14-дневную обсервацию и сдать тест на коронавирус на 8-10 день изоляции или при появлении симптомов.