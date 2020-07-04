В Испании закрыли на карантин район с населением 200 тысяч человек

21:43, 04 июля 2020, ПАИ

Из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом правительство Каталонии зыкрыло район Сегрия с населением более 200 тысяч человек на карантин. Об этом пишет ТАСС.

«Это сложное решение, которое вступает в силу сегодня в полдень, ограничивая въезд и выезд из района», - прокомментировал глава кабинета министров автономии Ким Торра.

«Приоритетом правительства являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения», - добавил он.

О датах окончания изоляции речи пока не идет.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 250 тысяч случаев заражения, более 28,3 тысячи пациентов умерли.