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Общество

В Испании закрыли на карантин район с населением 200 тысяч человек

Из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом правительство Каталонии зыкрыло район Сегрия с населением более 200 тысяч человек на карантин. Об этом пишет ТАСС.

«Это сложное решение, которое вступает в силу сегодня в полдень, ограничивая въезд и выезд из района», - прокомментировал глава кабинета министров автономии Ким Торра.

«Приоритетом правительства являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения», - добавил он.

О датах окончания изоляции речи пока не идет.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 250 тысяч случаев заражения, более 28,3 тысячи пациентов умерли.

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