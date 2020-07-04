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Происшествия

Пожилой москвич насмерть забил ходунками соседа по палате

В Москве 74-летний пациент больницы ходунками избил до смерти соседа по палате. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ следственного комитета по городу Москве.

По данным следствия, 3 июля пенсионер нанес множественные удары ходунками другому пациенту больницы. Реанимация 78-летнему пострадавшему не помогла, он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Пенсионер находится под домашним арестом.

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