Пожилой москвич насмерть забил ходунками соседа по палате

22:25, 04 июля 2020, ПАИ

В Москве 74-летний пациент больницы ходунками избил до смерти соседа по палате. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ следственного комитета по городу Москве.

По данным следствия, 3 июля пенсионер нанес множественные удары ходунками другому пациенту больницы. Реанимация 78-летнему пострадавшему не помогла, он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Пенсионер находится под домашним арестом.