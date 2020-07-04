В Великих Луках установят «умные» водоразборные колонки

22:41, 04 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках уличными водоразборными колонками смогут пользоваться только те горожане, которые заключат договор на водоснабжение с муниципальным предприятием. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Городской водоканал сообщает, что с наступлением жаркой погоды потребление холодной воды жителями города резко возросло. При этом плата за потребленные услуги осталась на прежнем уровне – предприятие терпит убытки.

Руководство предприятия предполагает, что рост водопотребления связан с поливом огородов в районе частного сектора и незаконным пользованием водой через уличные водоразборные колонки.

Поэтому водоканал планирует заменить обычные колонки на так называемые умные водоразборные колонки. Пользоваться ими смогут только те, кто заключил договор на водоснабжение с предприятием.

Абонент по предварительной оплате получит ключ-карту, которую необходимо будет приложить к устройству на колонке, и тогда начнется подача воды.

Администрация предприятия просит жителей города заранее оформить договор на водоснабжение из уличной колонки. Справки по телефонам: 3-43-08, 5-79-57.