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Общество

Два мировых рекорда по поеданию хот-догов побили американцы

В Нью-Йорке на соревновании по поеданию хот-догов американцы поставили два мировых рекорда в категориях для мужчин и женщин. Об этом пишет Lenta.ru.

Джоуи Честнат из Калифорнии по прозвищу Челюсти побил свой же рекорд, заняв первое место среди мужчин: он съел 75 хот-догов за 10 минут. В прошлом году он поглотил 71 штуку. Сейчас он в пятый раз занял первое место.

Мики Судо из Невады обходит своих соперниц уже седьмой год. Ей удалось за 10 минут съесть 48 с половиной хот-догов. В том году она справилась с 45 хот-догами.

Победители турнира получат приз в десять тысяч долларов, а также чемпионские пояса. За второе место в конкурсе платят пять тысяч долларов, обладателю третьего места достанется 2,5 тысячи.

Конкурс проходит ежегодно, он приурочен ко Дню независимости США.

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