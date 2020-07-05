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Общество

«Форрест Гамп» стал самым популярным фильмом 90-х

Forrest Gump

Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» (1992) стал самой популярной кинокартиной 1990-х годов. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующее исследование в 100 странах мира провела американская телекоммуникационная компания Frontier Communications.

Фильмом «Форрест Гамп» больше всего интересовались в 22 странах, включая Турцию, Армению, Литву, Израиль и Таиланд.

На втором месте среди популярных фильмов 90-х — «Один дома» (1990), чаще всего его ищут в 20 странах, таких как Украина, Грузия, Латвия, Нидерланды и Сербия. Тройку лидеров замыкает «Парк Юрского периода» (1993). Больше всего его любят в США, Франции, Великобритании, Австралии, Италии, Мексике, Аргентине и Швейцарии.

В 12 странах (Испания, Португалия, Эстония, Швеция, Болгария и другие) популярна мелодрама «Привидение» (1990) с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. В 11 странах, в том числе Индии, Люксембурге, Индонезии и Словении, чаще всего ищут «Титаник» (1999). «Людей в черном» (1997) любят в восьми странах (ЮАР, Катар, Малайзия и другие). «Король Лев» (1994) популярен в семи странах (Польша, Финляндия, Бразилия, Германия и другие). Боливия, Бангладеш и ОАЭ отдали свои голоса за «Аладдина» (1992), Япония — за фильм «Терминатор 2: Судный день» (1991), а Новая Зеландия — за «Армагеддон» (1998).

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