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Общество

Индиец заказал золотую маску для защиты от коронавируса

Agence France-Presse / @afpfr

Житель индийского города Пимпри-Чинчвад, бизнесмен Шанкар Кураде начал носить золотую маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет Интерфакс.

Стоимость такой маски – около $4000. Отмечается, что за эту сумму в Индии можно купить примерно 1,075 млн обычных масок.

В золотой маске проделаны мелкие отверстия, через которые можно дышать. Шанкар Кураде при этом отметил, что не уверен в эффективности такого способа защиты.

По его словам, идея сделать золотую маску пришла к нему после просмотра видео человека, который ходит в такой же серебряной маске.

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