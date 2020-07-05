Индиец заказал золотую маску для защиты от коронавируса

13:41, 05 июля 2020, ПАИ

Житель индийского города Пимпри-Чинчвад, бизнесмен Шанкар Кураде начал носить золотую маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет Интерфакс.

Стоимость такой маски – около $4000. Отмечается, что за эту сумму в Индии можно купить примерно 1,075 млн обычных масок.

В золотой маске проделаны мелкие отверстия, через которые можно дышать. Шанкар Кураде при этом отметил, что не уверен в эффективности такого способа защиты.

По его словам, идея сделать золотую маску пришла к нему после просмотра видео человека, который ходит в такой же серебряной маске.