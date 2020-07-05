Наталья Никифорова: Использование символа радуги представителями ЛГБТ – угроза для детей

14:59, 05 июля 2020, ПАИ

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировала замечание председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой о производителях, использующих в рекламе своей продукции радугу.

«Сегодня рекламные щиты вывешивают с радужными красивыми цветами, красивыми словами. Или реклама мороженого, которое тоже называют «Радугой» и так далее. Это косвенно, вроде и незаметно, но все-таки заставляет привыкать российских детей к радужному символу, который выбрали своей эмблемой ЛГБТ-сообщества», – отметила Екатерина Лахова на встрече президента России с участниками рабочей группы, принимавшей поправки в Конституцию

В Союзе женщин России отметили, что Екатерина Лахова указала на необходимость тщательного контроля со стороны Роскомнадзора за рекламными кампаниями производителей, которые выбирают провокацию как инструмент рекламы, тем самым обходя запрет на пропаганду в России нетрадиционных отношений:

«Символу радуги, нашего детства, не повезло в последние два десятилетия, – отметила Наталья Никифорова. – Как паразитируют на брендах – известно. Примеров очень много. Казалось бы, местами меняют одни буквы, и вроде бы бренд «Адидас» уже и не «Адидас». Копируются корпоративные цвета, логотипы, тем самым повышается интерес к своему продукту».

«Мы не будем говорить о недобросовестной конкуренции, так как поднятый вопрос Екатериной Лаховой во время встречи президента с рабочей группой по поправкам в Конституцию, в которую она входила, имеет достаточно глубокие корни, – продолжила Наталья Никифорова. – Для нас, российского общества с традиционными семейными ценностями, это является серьезным предметом для пристального наблюдения. Тем более, что Союз женщин России соблюдает и будет соблюдать традиционные ценности».

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» подчеркнула, что в российской семье важны отец и мать, а не родитель 1 и родитель 2. Она выразила надежду, что в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в Семейный кодекс РФ в связи с закреплением семейных ценностей в Конституции.

Наталья Никифорова напомнила, что на здании посольства США в Москве 25 июня, в день начала голосования по поправкам к Конституции, вывесили ЛГБТ-флаг, отмечая День радужного флага. «Екатерина Лахова развила эту тему на встрече с президентом, которую поднял член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков. Кроме того, в Москве на билбордах можно заметить символику в поддержку американского месяца Гордости, который отмечают в ряде зарубежных стран, поддерживая ЛГБТ», – добавила она.

Кроме этого, Наталья Никифорова напомнила, что в Пскове несколько лет назад два политика покинули одну из партий, поскольку на желтом флаге была изображена радуга.

«Радуга для нас – это символ детства. К сожалению, этим символом пользуются представители нетрадиционный сексуальной ориентации. И это угроза для детского восприятия. Это нацелено на детское сознание, чтобы использовать детскую аудиторию – с детских лет прививать новые нормы, которые таковыми не являются», – пояснила она.

При этом Наталья Никифорова подчеркнула, что Союз женщин России против демонстраций сексуальных меньшинств. «Я не считаю, что свою сексуальную принадлежность нужно выражать при помощи демонстраций, лозунгов, навязывать её в визуальном пространстве», – сказала она.

«Союз женщин России и его региональное отделение боролся и будет бороться за традиционные ценности, – добавила Наталья Никифорова. – Мы, естественно, по разные стороны баррикад, но мы не за войну. Мы говорим о том, что уважаем чужое мнение, но, пожалуйста, не влияйте на наших детей, оставьте их в покое».