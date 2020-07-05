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Общество

Псковская Росгвардия приглашает принять участие в фотоконкурсе

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает всех желающих принять участие во всероссийском фотоконкурсе «В объективе Росгвардия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Первый этап конкурса проводится с 1 марта по 1 августа в округах, второй – с 1 по 31 октября в Москве.

«Участниками фотоконкурса могут быть военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал войск национальной гвардии, члены их семей, граждане Российской Федерации», – пояснили в пресс-службе.

Фотоконкурс проводится по семи номинациям: «Гражданственность и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Пейзаж», «Быстрее. Выше. Сильнее», «О службе с улыбкой» и «Росгвардия глазами общества».

По результатам фотоконкурса будет определен обладатель гран-при фотоконкурса (из числа участников вне зависимости от номинаций), победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации. Лауреатам фотоконкурса вручат специальные призы и дипломы. В церемонии награждения лауреатов примет участие руководство Росгвардии.

Выставка фоторабот лауреатов фотоконкурса «В объективе Росгвардия» пройдет в ведущих выставочных залах Москвы, образовательных и государственных учреждениях.

Заявки, фотоработы и портретные фото авторов-участников первого этапа фотоконкурса необходимо направлять в Управление Росгвардии по Псковской области на адрес электронной почты: rosgvard60@mail.ru.

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