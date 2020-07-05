20,4 млн рублей получит Псковская область на создание временных рабочих мест

16:35, 05 июля 2020, ПАИ

20 млн 466,4 тыс. рублей получит Псковская область на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест в 2020 году. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства России, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего в регионы на эти цели направят более 4 млрд рублей.

Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства. Проконтролировать их целевое использование предстоит Роструду.