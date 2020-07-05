МЧС: В девяти случаях из десяти причиной лесных пожаров являются люди

17:32, 05 июля 2020, ПАИ

В девяти случаях из десяти причиной лесных пожаров являются люди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что наиболее частой причиной лесных пожаров становятся непотушенные костры, брошенные окурки и спички, сжигание сухой травы. «В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. Очень трудно, а в иных случаях практически невозможно доказать, из-за кого конкретно произошел пожар, ведь огонь уничтожает все следы. И тут вся надежда на сознательность тех, кто приехал в лес на отдых», – пояснили в ведомстве.

В МЧС призвали не разводить костры без особой надобности, так как от них возникает преобладающее число пожаров. «Если в этом все же возникает необходимость, то следует помнить, что требованиями пожарной безопасности запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках и вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре. Большую опасность представляют собой старые пни и валежник», – добавили в пресс-службе.

«Для костра следует поискать место где-нибудь на песчаной или галечной косе у реки или озера, – отметили в МЧС. – Можно также выбрать для костра открытую поляну. Но прежде – удалить вокруг будущего костра все, что может гореть. И обязательно следить, чтобы огонь не перебрался в лес».

«И самое главное: покидая место привала, нужно обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпьте его землей. Не уходите, не убедившись, что от кострища не осталось ни одного тлеющего уголька. Каждый гражданин обязан всеми доступными средствами охранять леса от пожаров», – добавили в ведомстве.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112.