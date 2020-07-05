203 тысячи человек в мире заразились COVID-19 за сутки
203 836 человек в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, пишет ТАСС. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, всего зарегистрировано 11 125 245 инфицированных.
За сутки скончались 5 195 заражённых, всего – 528 204.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 776 366. Далее следуют Бразилия (1 539 081), Россия (681 251), Индия (673 165), Перу (295 599), Чили (291 847), Великобритания (284 904), Испания (250 545), Мексика (245 251 и) Италия (241 419).
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.