0
23:20
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
21:33
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
20:32
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
19:48
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
17:59
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
16:35
20,4 млн рублей получит Псковская область на создание временных рабочих мест
15:56
ГИБДД призывает водителей к осторожности в псковских дворах
Еще новости
Общество

«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов

Кадр из фильма "Тихое место"

Абсолютный рейтинг лучших фильмов ужасов 2010-2019 годов представил телеканал «Настоящее страшное телевидение», пишет портал FilmPro.

На первом месте оказался хоррор американского актёра, комика и сценариста Джордана Пила «Прочь», собравший в прокате 255 млн долларов при бюджете в 4,5 млн.

На втором месте – мистический хоррор «Реинкарнация» Ари Астера, ставший сенсацией на фестивале Sundance.

Экранизация бестселлера Стивена Кинга «Оно» занимает третью позицию в рейтинге. Фильм Андреса Мускетти вошёл в историю кинематографа как самый кассовый фильм ужасов.

На четвертом месте находится фильм ужасов «Ведьма» – дебют режиссёра Роберта Эггерса. На пятом месте рейтинга – «Заклятие», фильм автора «Пилы» и «Астрала» Джеймса Вана.

Шестое место занимает фильм Дженнифер Кент «Бабадук», седьмое – «Хижина в лесу» от создателей сериала «Баффи – истребительница вампиров».

«Тихое место» Джона Красински расположился на восьмой строчке рейтинга, а на девятой – корейский зомби-хоррор «Поезд в Пусан».

Рейтинг замыкает чёрно-белый камерный хоррор «Маяк» Роберта Эггерса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
05 июля 2020
Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
05 июля 2020
«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
05 июля 2020
Похолодание ждёт псковичей c 6 июля
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
05 июля 2020
Отреставрированные башни Псковского кремля открылись для туристов
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
05 июля 2020
Сталлоне работает над режиссёрской версией «Рокки 4»
20,4 млн рублей получит Псковская область на создание временных рабочих мест
05 июля 2020
20,4 млн рублей получит Псковская область на создание временных рабочих мест
ГИБДД призывает водителей к осторожности в псковских дворах
05 июля 2020
ГИБДД призывает водителей к осторожности в псковских дворах
Наталья Никифорова: Использование символа радуги представителями ЛГБТ – угроза для детей
05 июля 2020
Наталья Никифорова: Использование символа радуги представителями ЛГБТ – угроза для детей

Идет загрузка...