«Оно», «Заклятие» и «Тихое место» вошли в десятку лучших фильмов-ужасов
Абсолютный рейтинг лучших фильмов ужасов 2010-2019 годов представил телеканал «Настоящее страшное телевидение», пишет портал FilmPro.
На первом месте оказался хоррор американского актёра, комика и сценариста Джордана Пила «Прочь», собравший в прокате 255 млн долларов при бюджете в 4,5 млн.
На втором месте – мистический хоррор «Реинкарнация» Ари Астера, ставший сенсацией на фестивале Sundance.
Экранизация бестселлера Стивена Кинга «Оно» занимает третью позицию в рейтинге. Фильм Андреса Мускетти вошёл в историю кинематографа как самый кассовый фильм ужасов.
На четвертом месте находится фильм ужасов «Ведьма» – дебют режиссёра Роберта Эггерса. На пятом месте рейтинга – «Заклятие», фильм автора «Пилы» и «Астрала» Джеймса Вана.
Шестое место занимает фильм Дженнифер Кент «Бабадук», седьмое – «Хижина в лесу» от создателей сериала «Баффи – истребительница вампиров».
«Тихое место» Джона Красински расположился на восьмой строчке рейтинга, а на девятой – корейский зомби-хоррор «Поезд в Пусан».
Рейтинг замыкает чёрно-белый камерный хоррор «Маяк» Роберта Эггерса.