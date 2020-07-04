«Зенит» стал чемпионом России по футболу

22:45, 05 июля 2020, ПАИ

Футбольный клуб «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу, пишет «Российская газета».

5 июля в Краснодаре «Зенит» проводил матч 26-го тура против местной команды. Благодаря победе со счетом 4:2 «Зенит» стал недосягаемым для ближайших преследователей - «Локомотива» и «Краснодара».

Команда Сергея Семака второй год подряд завоевывает чемпионский титул, всего же в активе петербуржцев стало уже шесть титулов чемпиона России. «Зенит» получил право в следующем сезоне представлять Россию в групповом раунде Лиги чемпионов.