«Зенит» стал чемпионом России по футболу
Футбольный клуб «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу, пишет «Российская газета».
5 июля в Краснодаре «Зенит» проводил матч 26-го тура против местной команды. Благодаря победе со счетом 4:2 «Зенит» стал недосягаемым для ближайших преследователей - «Локомотива» и «Краснодара».
Команда Сергея Семака второй год подряд завоевывает чемпионский титул, всего же в активе петербуржцев стало уже шесть титулов чемпиона России. «Зенит» получил право в следующем сезоне представлять Россию в групповом раунде Лиги чемпионов.