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Спорт

«Зенит» стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу, пишет «Российская газета».

5 июля в Краснодаре «Зенит» проводил матч 26-го тура против местной команды. Благодаря победе со счетом 4:2 «Зенит» стал недосягаемым для ближайших преследователей - «Локомотива» и «Краснодара».

Команда Сергея Семака второй год подряд завоевывает чемпионский титул, всего же в активе петербуржцев стало уже шесть титулов чемпиона России. «Зенит» получил право в следующем сезоне представлять Россию в групповом раунде Лиги чемпионов.

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