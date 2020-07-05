Митрополит Тихон возглавил богослужение с пением акафиста Божией Матери
Митрополит Псковский и Порховский Тихон накануне дня прославления Псково-Печерской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» возглавил всенощное бдение с пением акафиста Божией Матери в Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Владыке сослужили иеромонах Прохор (Андрейчук), благочинный Псково-Печерской обители с братией в священном сане.
Песнопения всенощного бдения исполнил братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева). За богослужением молились прихожане обители и паломники.
Во время богослужения митрополит Тихон совершил постриг во чтеца монаха Анатолия (Подолян).