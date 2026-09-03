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Общество

В Усвятском районе с 2021 года реализовано 45 проектов ТОС на 16 млн рублей

45 проектов ТОС на общую сумму около 16 млн рублей реализовали в Усвятском районе с 2021 по 2025 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области по итогам рабочего выезда губернатора Михаила Ведерникова в район.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона пообщался с руководителем ТОС «Комсомольцы», который рассказал о первых успехах реализации общественных проектов, вере местных жителей в эту работу и поделился планами дальнейшего благоустройства родного посёлка. Комплексного решения вопросов благоустройства на общественной территории (организации подсветки, видеонаблюдения и озеленения) удалось достичь благодаря привлечению дополнительного финансирования с помощью региональных грантов победителей конкурсов ТОС и инициативного бюджетирования.

В прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведена в порядок общественная территория на пересечении улиц 25 Октября и Комсомольской в Усвятах. На участке выполнено устройство покрытия из брусчатки, установлен надземный фонтан, благоустроен прилегающий склон. На эти цели было выделено более 1,6 млн рублей из федерального бюджета, проинформировал глава округа Дмитрий Петров.

Михаил Ведерников также ознакомился с ходом работ по благоустройству Замковой горы, где появятся комфортные территории для отдыха, проведения массовых мероприятий, смотровая площадка и парковка. На эти работы из консолидированного бюджета выделено почти 70 млн рублей.

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