Велобазу отремонтировали в Великих Луках
Ремонт велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп», завершился в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования.
«Для нас важно не только сохранение и улучшение профсоюзных объектов собственности, но и то, чтобы наши дети, спортсмены занимались в хороших условиях», – подчеркнул руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Он также добавил, что в 2027 году работы по модернизации велобазы в Великих Луках будут продолжены. На этой площадке также планируется провести третьи межрегиональные соревнования на кубок и призы председателя областного совета профессиональных союзов.
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