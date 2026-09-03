Велобазу отремонтировали в Великих Луках

17:25, 03 сентября 2026, ПАИ

Ремонт велобазы, где занимаются воспитанники спортивной школы «Олимп», завершился в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа





Обновления коснулись душевых и туалетных комнат, помещений для мытья рук, раздевалок и других мест общего пользования.

«Для нас важно не только сохранение и улучшение профсоюзных объектов собственности, но и то, чтобы наши дети, спортсмены занимались в хороших условиях», – подчеркнул руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа







Он также добавил, что в 2027 году работы по модернизации велобазы в Великих Луках будут продолжены. На этой площадке также планируется провести третьи межрегиональные соревнования на кубок и призы председателя областного совета профессиональных союзов.