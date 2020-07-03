Россия попала в топ-10 стран Европы по привлекательности для инвесторов

08:51, 06 июля 2020, ПАИ

В 2019 году Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, заняв девятое место. Такие данные приводятся в ежегодном исследовании «Инвестиционная привлекательности стран Европы. Россия, 2019» международной консалтинговой компании EY, пишет РИА Новости.

«На территории России в 2019 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект. Этот показатель позволил России сохранить девятое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран. По сравнению с 2018 годом количество ПИИ в нашей стране сократилось на 9%», - отметили в EY.

Общий показатель количества проектов прямых иностранных инвестиций в Россию остается высоким. Лидером по количеству ПИИ в Европе стала Франция – на ее долю пришлось 1197 новых проектов. Великобритании заняла вторую строчку с 1109 новыми проектами. Третье место у Германии (971 проект). Далее идут Испания (486 проектов), Бельгия (267 проектов), Нидерланды (255 проектов), Польша (200) и Ирландия (191 проект). Замыкает рейтинг Турция с 176 проектами.

Первое место по количеству инвестиций на территории России заняла Германия – 36 проектов. «Это один из самых высоких результатов за все время проведения исследования. Стоит отметить, что на протяжении всего периода проведения исследования Германия всегда входила в число наиболее активных иностранных инвесторов на территории России», - объяснили в EY.

На втором месте Китай и Франция, вложившиеся в 22 проекта. Франция восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику. Далее – США, лидер 2018 года.