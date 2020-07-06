По требованию прокуратуры в детском саду в Островском районе установили видеонаблюдение

09:09, 06 июля 2020, ПАИ

Видеонаблюдение установили в детском саду в Островском районе по требованию прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Здание детского сада «Сказка» не было оборудовано системой видеонаблюдения, что не позволяло создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, безопасность воспитанников.

Дошкольное учреждение обязали установить видеокамеры. Требования были удовлетворены, решение суда исполнено. Здание детского сада было оснащено системой видеонаблюдения.