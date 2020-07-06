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Пыталовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч за незаконную торговлю алкоголем

100 тысяч рублей штрафа назначили предпринимателю из Пыталовского района за незаконную розничную продажу алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Областной арбитражный суд установил, что индивидуальный предприниматель торговал крепкими спиртными напитками без лицензии. Таким образом, он нарушил закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Суд назначил нарушителю штраф 100 тысяч рублей по части 2 статьи 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях.

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