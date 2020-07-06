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Общество

Съёмки сериала «Очень странные дела» возобновят 17 сентября

Съёмки научно-фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), действие которого разворачивается в 1980-х, возобновят 17 сентября, пишет The Hollywood Reporter. Производство четвёртого сезона было приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

Предстоящий сезон будет состоять из девяти эпизодов. Его выход на стрим-сервисе Netflix планируется в 2021 году.

Четвёртый сезон может оказаться последним, поскольку, по заявлению создателей шоу братьев Даффер, запланировано четыре или пять сезонов «Очень странных дел».

Кадр из сериала "Очень странные дела" / Stranger Things

Сериал высоко оценён критиками и зрителями, получил 6 премий «Эмми» и 30 номинаций, в том числе в категории «Лучший драматический сериал», четыре номинации на премию «Золотой глобус» и десять номинаций на премию Американской гильдии киноактеров, завоевав одну награду в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» в 2017 году.

Главные роли в сериале сыграли Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Фулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафин, Наталия Дайер и Чарли Хитон.

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