Владимир Путин поручил проработать привлечение НКО к раздельному сбору отходов

10:44, 06 июля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о привлечении некоммерческих организаций к раздельному сбору отходов. Такое поручение правительству глава государства дал по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных, сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения, касающиеся привлечения некоммерческих организаций к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов», - говорится в поручении.

Кроме этого, правительству будет необходимо подготовить предложения о возложении на подведомственные Росприроднадзору экспертные организации функций по производству судебных экспертиз.

Срок исполнения этих поручений - до 1 октября 2020 года.