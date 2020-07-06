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68 тысяч тонн фруктов, овощей и ягод из Белоруссии ввезли в Псковскую область в этом году

Из Белоруссии в Псковскую область в этом году ввезли 68 тысяч тонн фруктов, ягод и овощей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Чаще всего из Белоруссии в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области ввозились: белокочанная капуста (Санкт-Петербург – 13,2 тыс. тонн, Псковская область – 469,5 тонн, Ленинградская область – почти 317 тонн), морковь (Санкт-Петербург – 7,6 тыс. тонн, Ленинградская область – 976 тонн), томаты (Санкт-Петербург – 2,6 тыс. тонн, Псковская область – 121 тонна), огурцы (Санкт-Петербург – 1,9 тыс. тонн, Ленинградская область – 826 тонн), свекла (Санкт-Петербург – 2,2 тыс. тонн), яблоки (Санкт-Петербург – 1,3 тыс. тонн), картофель (Санкт-Петербург – более 600 тонн, Псковская область – почти 138 тонн), а также садовая земляника (Санкт-Петербург – 143 тонны, Ленинградская и Псковская области – по 31 тонне).

Остальной объем подкарантинной продукции проследовал в Москву, Тамбовскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Кировскую, Воронежскую области и другие регионы Российской Федерации.

Вся продукция ввезена на территорию России без нарушений.

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