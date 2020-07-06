Почти половина книжных магазинов в России по-прежнему остаются закрытыми

11:49, 06 июля 2020, ПАИ

В России 40 % книжных магазинов до сих пор не открылись после карантина, пишет газета «Известия» со ссылкой на члена правления Российского книжного союза, президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

По его словам, в настоящее время книжный рынок пока не начал восстановление, а лишь продолжает падать. Потери книготорговцев, по данным Российского книжного союза, составляют миллиарды рублей.

В Москве и ряде других регионов страны книжным магазинам разрешили возобновить работу с 1 июня. В период с 6 по 8 июня в столице прошёл книжный фестиваль «Красная площадь».