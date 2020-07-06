В Опочецком районе завершили ремонт спортзала в Теребенской школе

12:00, 06 июля 2020, ПАИ

В Теребенской школе Опочецкого района был завершён ремонт спортзала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Ремонтные работы велись в рамках партийного проекта «Детский спорт» и нацпроекта «Образование».

На косметический ремонт, подправку системы отопления, замену пола, электропроводки и освещения из федерального бюджета было выделено 600 тысяч рублей. Ремонт крыши над спортивным залом обошелся местному бюджету в 427 тысяч рублей.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Богашев высоко оценил качество ремонта и обновлённый спортзал.

«Нацпроекты - это именно то, что позволяет улучшить жизнь людей, - пояснил Богашев. - И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой школе. Качественно отремонтированный, красивый спортзал будет влиять не только на повышение результатов при сдаче норм ГТО, но и на здоровый образ жизни, на воспитание спортивного поведения наших детей».

Богашев добавил, что ремонтируются спортивные объекты не только больших школ, но и сельских малокомплектных, в которых с большим удовольствие занимаются ребята спортом.

По его словам, участие в партийном проекте позволит увеличить в сельской местности охват детей физкультурой и спортом, а также создать семейные спортивные клубы при школах.