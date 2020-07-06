В Опочке завершился ремонт городской автостанции

12:05, 06 июля 2020, ПАИ

Завершились ремонтные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции» (1847 г.), располагающегося в Опочке. В настоящий момент здание используетс как городская автостанция, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Пользователем памятника является ГП ПО «Псковавтотранс». В соответствии с охранным обязательством, оформленным с предприятием, оно взяло на себя обязательства по содержанию и сохранению памятника. На эти цели направили порядка 5,5 млн рублей из внебюджетных источников.

Подрядчик приступил к работам в январе текущего года. В соответствии с проектной документацией на памятнике были проведены работы по замене стропильной системы и кровельного покрытия, ремонту фасадов и внутренней отделке помещений.

Ремонт был выполнен в установленные сроки и с надлежащим качеством. Работы приняты специализированной комиссией.