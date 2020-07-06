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Общество

Псковичи просят починить скамейку у памятника «Пушкин и крестьянка»

Фото Ивана Васильева

В Пскове местные жители просят починить скамейку у памятника «Пушкин и крестьянка». Соответствующая просьба появилась на сайте губернатора Псковской области.

«Уважаемые представители администрации города Пскова, почините, пожалуйста скамейку возле памятника «Пушкин и крестьянка», - написал в своём обращении местный житель Иван Васильев.

К просьбе пскович приложил соответствующую фотографию. Ответственным за решение этого вопроса был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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