Псковичи просят починить скамейку у памятника «Пушкин и крестьянка»
В Пскове местные жители просят починить скамейку у памятника «Пушкин и крестьянка». Соответствующая просьба появилась на сайте губернатора Псковской области.
«Уважаемые представители администрации города Пскова, почините, пожалуйста скамейку возле памятника «Пушкин и крестьянка», - написал в своём обращении местный житель Иван Васильев.
К просьбе пскович приложил соответствующую фотографию. Ответственным за решение этого вопроса был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.