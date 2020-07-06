Псковичей будут штрафовать за поход в магазин без маски

13:29, 06 июля 2020, ПАИ

За поход в магазин без масок жителям Псковской области грозят штрафы. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-livе 6 июля.

По словам Нестерука, случаи, когда люди без масок, к примеру, в магазине, не носят всеобщий характер.

«Мы получили несколько десятков жалоб от потребителей, они жаловались, что их не обслужили без медицинской маски, - рассказал Александр Нестерук. – И это меня радует».

Также главный санитарный врач напомнил, что следует писать обращение, если персонал не носит маски.

«Мы будем вмешиваться, - добавил Нестерук. – И полиция тоже за этим следить».

Носить маски местные жители должны будут ещё не менее месяца, уверен Нестерук.