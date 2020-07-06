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Общество

Жителям Псковской области предстоит носить маски ещё месяц

Жителям Псковской области предстоит носить маски ещё не менее месяца до тех пор, когда начнется второй и третий этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщил в эфире ПАИ-live руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Пока расслабляться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Нестерук. Мы вступили лишь на первый этап снятия ограничений. Основные ограничения - масочный режим и дистанция - должны сохраниться. Надо продолжать следить за собой и стараться не оказываться в каких-то местах, где возможно заражение. В общественных местах обязательно нужно быть в масках».

Александр Нестерук при этом отметил, что ситуация в регионе «несколько стабилизировалась». Пик заболеваемости COVID-19 пришелся на вторую неделю июня, когда за одну неделю было зафиксировано 596 случаев заражения. «Тогда была наиболее тяжелая ситуация. Сейчас в течение трех недель темпы заболеваемости снижаются. Мы зафиксировали 327 заражений за неделю - это почти на 50% меньше, чем на пике», - уточнил Нестерук.
 

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